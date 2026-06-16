La Cassazione conferma l’orientamento restrittivo in materia di agevolazioni tariffarie ai fini della tassa sui rifiuti per le strutture ricettive.

Villaggi turistici come alberghi: niente sconti automatici sulla TARSU

Con l’ordinanza n. 15588/2026, pubblicata lo scorso 21 maggio, la Sez. V tributaria della Corte di Cassazione ha precisato taluni principi in materia di assoggettabilità a TARSU dei villaggi turistici.

Innanzitutto è stato ribadito il principio secondo cui ai fini della tassa sui rifiuti, la riconduzione delle aree adibite a villaggio turistico nella categoria tariffaria degli alberghi-ristoranti è coerente con la classificazione legislativa e regolamentare delle attività, in quanto si tratta di attività...