Allarme Uppi: il taglio dei bonus nella legge di Bilancio causerà danni a cascata

Una bastonata sui proprietari di casa per milioni di famiglie italiane la riduzione prevista con la legge di Bilancio 2025 alle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni e il risparmio energetico. «Nella legge di Bilancio per il 2025 il Governo - scrivono in una nota il presidente nazionale Fabio Pucci e il segretario generale Jean-Claude Mochet - ha suonato il de profundis per le agevolazioni fiscali sui lavori di recupero edilizio e il risparmio energetico, senza alcuna contropartita». La riduzione...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi