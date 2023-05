Amministratore, gli oneri da aggiungere al compenso

La domanda

Un amministratore aveva presentato il seguente preventivo per la gestione del condominio: «L’offerta ammonta annualmente a euro 80 (Iva inclusa) per ogni immobile; le assemblee straordinarie avranno un costo per ciascuna di euro 60 (+ Iva); sui lavori straordinari, comprese le aperture e chiusure delle relative pratiche per la detrazione, viene applicato sull’importo dei lavori una percentuale del 3 per cento; per la redazione e trasmissione del modello 770, euro 160 (+ Iva)». In occasione dei primi lavori straordinari, l’amministratore ha conteggiato sulla fattura dei lavori, inclusa Iva, il suo compenso del 3% maggiorato del 4% e dell’Iva al 22% (a suo dire accessori di legge). Chiedo se è corretto tale calcolo, rispetto al preventivo di gestione sopra descritto, approvato dall’assemblea, e se il 3% va calcolato sull’imponibile dei lavori o anche sull’Iva indicata in fattura.