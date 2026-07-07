Con decreto del 20 maggio 2026 nel procedimento Ruolo generale 3866/2025, il Tribunale di Taranto, Prima sezione civile, ha revocato dall’incarico di amministratore di condominio la società affidataria della gestione, ritenendo che la sua nomina integrasse una violazione sostanziale del divieto posto dall’articolo 1129, comma 13, del Codice civile, essendo il suo socio unico e legale rappresentante lo stesso professionista già revocato in via giudiziale.

Il caso

Un condomino aveva ottenuto nel 2023 la revoca...