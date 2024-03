Anagrafe condominiale, le informazioni da fornire

La domanda

Un condomino compila il modulo che l’amministratore gli ha consegnato per l’anagrafe condominiale e, in questo modulo, segnala di essere il proprietario e di avere concesso l’appartamento in comodato al figlio, che vi abita. Successivamente il figlio accoglie nell’appartamento la fidanzata. Si chiede se il proprietario o il figlio devono fare una comunicazione all’amministratore circa la nuova situazione oppure no.