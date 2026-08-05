Il rapporto tra diritto di proprietà privata e fruizione dei servizi di comunicazione è da sempre terreno fertile per contenziosi condominiali. Una pronuncia del Tribunale di Napoli - la sentenza numero 11759/2026 del 22 luglio ultimo scorso - offre una chiara ed esaustiva disamina sul cosiddetto diritto di antenna, delineando i confini tra la proprietà esclusiva del lastrico solare e i diritti dei comproprietari dello stesso edificio.

Il caso

La vicenda trae origine dalla domanda giudiziale promossa dalla...