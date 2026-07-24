La domanda
Ho acquistato un appartamento al termine della costruzione dell’edificio condominiale, negli anni 80. Attualmente non arriva in casa alcun segnale Tv, perché l’antenna, che è ancora quella originale, non funziona. Preciso che sono rimasto l’unico condomino del gruppo iniziale di proprietari. I nuovi condòmini hanno quasi tutti installato una propria parabola e non sono interessati alla riparazione/sostituzione dell’antenna. Vorrei sapere se il condominio è obbligato alla manutenzione o a un intervento di ripristino, dato che l’impianto tv centralizzato è un bene comune esistente fin dall’origine. A mio parere questo intervento ha anche un carattere di urgenza. Occorre una delibera dell’assemblea condominiale per procedere con i lavori di manutenzione/ripristino, oppure, dato che l’assemblea sarà a distanza di mesi, l’amministratore può procedere autonomamente?
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 13 luglio 2026
Generalmente, l’antenna centralizzata installata “ab origine” rientra fra le parti comuni dell’edificio, ex articolo 1117, n. 3, del Codice civile, e le spese per la sua manutenzione gravano su tutti i condòmini in proporzione ai millesimi di proprietà, indipendentemente dal fatto che alcuni di essi utilizzino antenne private (Tribunale di Napoli, sentenza 11975/2025...