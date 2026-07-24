La domanda

Ho acquistato un appartamento al termine della costruzione dell’edificio condominiale, negli anni 80. Attualmente non arriva in casa alcun segnale Tv, perché l’antenna, che è ancora quella originale, non funziona. Preciso che sono rimasto l’unico condomino del gruppo iniziale di proprietari. I nuovi condòmini hanno quasi tutti installato una propria parabola e non sono interessati alla riparazione/sostituzione dell’antenna. Vorrei sapere se il condominio è obbligato alla manutenzione o a un intervento di ripristino, dato che l’impianto tv centralizzato è un bene comune esistente fin dall’origine. A mio parere questo intervento ha anche un carattere di urgenza. Occorre una delibera dell’assemblea condominiale per procedere con i lavori di manutenzione/ripristino, oppure, dato che l’assemblea sarà a distanza di mesi, l’amministratore può procedere autonomamente?