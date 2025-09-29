Appalto superbonus: l’inadempimento dell’appaltatore risolve il contratto
Impedendo l’accesso al beneficio è reputato grave con conseguente restituzione delle somme anticipate
La causa decisa dal Tribunale di Verbania nasce dall’ennesimo contenzioso legato ai contratti stipulati durante la stagione del superbonus. Un condominio aveva affidato a un general contractor i lavori di efficientamento energetico, ma dopo la firma del contratto e il pagamento di un cospicuo anticipo i cantieri non erano mai stati avviati. Scaduti i termini collegati alle agevolazioni fiscali, l’assemblea aveva diffidato l’appaltatore a riprendere le opere, chiedendo in mancanza la restituzione ...