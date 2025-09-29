Condominio

Appalto superbonus: l’inadempimento dell’appaltatore risolve il contratto

Impedendo l’accesso al beneficio è reputato grave con conseguente restituzione delle somme anticipate

di Luca Savi - Unai

La causa decisa dal Tribunale di Verbania nasce dall’ennesimo contenzioso legato ai contratti stipulati durante la stagione del superbonus. Un condominio aveva affidato a un general contractor i lavori di efficientamento energetico, ma dopo la firma del contratto e il pagamento di un cospicuo anticipo i cantieri non erano mai stati avviati. Scaduti i termini collegati alle agevolazioni fiscali, l’assemblea aveva diffidato l’appaltatore a riprendere le opere, chiedendo in mancanza la restituzione ...

