La domanda
Un’area condominiale “aperta”, con posti auto privati, non è regolamentata: chiunque può entrare e posteggiare o sostare abusivamente. L’amministratore ha il dovere di apporre cartelli?
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 29 giugno 2026
Le aree destinate a parcheggio all’interno o di pertinenza di un condominio sono considerate parti comuni dell’edificio, a norma dell’articolo 1117 del Codice civile, salvo che il titolo non disponga diversamente. La loro natura di bene comune implica che non sia possibile goderne da parte di estranei al condominio, ed è dunque dovere dell’amministratore, nel caso...