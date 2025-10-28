I mercoledì della privacy: nella gestione delle email condominiali attenzione a conservazione e diritto di accesso

Le comunicazioni via email sono ormai il cuore operativo del condominio, ma la loro gestione deve rispettare i principi del Gdpr. Cosa può chiedere un condomino e come deve comportarsi l’amministratore per evitare violazioni e responsabilità è tutt’oggi una questione dibattuta che merita approfondimento.

La posta elettronica è diventata, nel condominio moderno, uno degli strumenti più utilizzati per scambi di informazioni, convocazioni, preventivi, segnalazioni e persino contestazioni. È rapida, tracciabile...