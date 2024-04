Ascensore, quali spese può detrarre il nuovo condomino

La domanda Ho acquistato un immobile in un condominio nel quale è stata presentata la pratica per installare l’ascensore condominiale, iniziativa cui hanno aderito solo alcuni condòmini. I lavori sono già iniziati e l’amministratore ha iniziato a raccogliere le prime quote dai condòmini aderenti. Manifestando al condominio la volontà di partecipare a questa spesa, posso fruire della detrazione fiscale del 50 per cento, tenendo conto che l’acquisto dell’immobile è successivo alla data di inizio dei lavori e del pagamento delle prime quote da parte degli altri condòmini aderenti?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 22 aprile 2024

La risposta è affermativa, ma solo per le spese sostenute dopo l’adesione alla partecipazione alle spese da parte del nuovo condomino. La detrazione del 50 per cento, in tal caso, è ripartita tra i condòmini che aderiscono alla decisione di installare l’ascensore con riferimento ai pagamenti effettuati dall’amministratore in base al principio di cassa (articolo 16...