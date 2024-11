Assicurazione obbligatoria per eventi catastrofali sugli immobili: tra incertezze normative e ipotesi strutturali

Dopo i numerosi nubifragi e alluvioni che hanno devastato il Paese, il Governo italiano sta valutando l’ipotesi dell’introduzione di un’assicurazione obbligatoria per tutelare gli immobili dai danni causati dai disastri naturali.

Il contesto normativo dopo le alluvioni

Le recenti alluvioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna e le Marche hanno spinto il Governo ad adottare misure immediate per fronteggiare i danni causati agli immobili e alle infrastrutture. In risposta all’emergenza, il Governo ha approvato un primo stanziamento di 20 milioni di euro destinato agli interventi più urgenti, volto a ripristinare abitazioni e immobili danneggiati.

In rifermento, invece, all’ultima alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, Il Consiglio dei Ministri, del 29 ottobre, su...