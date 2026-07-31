In un mondo dove gli eventi atmosferici estremi sono in aumento, diventa imperativo assicurare adeguatamente il patrimonio immobiliare. L’intergruppo parlamentare su assicurazioni e rischi, promosso dall’onorevole Paola Boscaini, rappresenta un’importante svolta nell’approccio legislativo italiano.
Oggi molte persone e imprese vivono il dovere assicurativo come un onere passivo, cioè una spesa obbligata o a fondo perduto di cui ci si ricorda solo quando si paga la polizza. È invece un investimento...