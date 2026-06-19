Comprare casa in Italia è un percorso a ostacoli per chiunque non può contare su un aiuto familiare. Soprattutto nelle grandi città, i prezzi degli immobili hanno reso il primo acquisto un obiettivo fuori portata per la maggior parte degli under 35. Perciò il mercato delle aste immobiliari, fino a pochi anni fa frequentato quasi per lo più da agenti specializzati e investitori professionali, sta diventando un’alternativa concreta anche per le famiglie comuni.

I dati registrati da Simplex Domus, grosso...