Il rumore generato dal motore dell’autoclave collocata nel cortile condominiale può creare non poco fastidio ai condòmini residenti, i cui animi possono esasperarsi fino al punto di rivolgersi al Tribunale. Ma contro chi bisogna effettivamente puntare il dito dal punto di vista legale? L’ordinanza del Tribunale di Palermo, emessa lo scorso 22 giugno, ci offre una perfetta lezione di diritto condominiale, chiarendo un principio fondamentale: se il danno proviene da un impianto privato, il condominio...
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