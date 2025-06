Caldaie a condensazione, stop anche al superbonus nei condomìni

Stretta rafforzata sulle caldaie a condensazione: saranno escluse da tutte le agevolazioni fiscali, a partire dal primo gennaio 2025. E questo accadrà anche per i cantieri già avviati, come quelli condominiali di superbonus, che saranno costretti a cambiare in corsa i loro piani. La circolare n. 8/E/2025 dedica un ampio capitolo agli impianti e alle loro agevolazioni, fissando finalmente un quadro completo della situazione, anche alla luce della direttiva Epbd (Energy performance of buildings directive...

