La domanda
I balconi del proprietario che abita sopra di me sono in evidente stato di degrado, con rischio di caduta di calcinacci. Si chiede se è possibile un intervento dell’amministratore che solleciti la messa in sicurezza o se, essendo il balcone privato, la questione è da risolvere tra i condòmini proprietari.
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 20 luglio 2026
La risposta dipende dalle circostanze del caso concreto. I balconi aggettanti, che costituiscono un prolungamento dell’unità immobiliare, sono di proprietà esclusiva del singolo condomino (si vedano le sentenze della Corte di cassazione 14576/2004 e 7042/2020) e, dunque, di competenza del rispettivo proprietario per quanto riguarda le spese di manutenzione e la messa...