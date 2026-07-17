L’utilizzo del conto corrente condominiale mediante pagamenti con bancomat e prelievi di contante privi di adeguata giustificazione documentale integra una grave irregolarità in base all’articolo 1129, comma 12 del Codice civile in quanto idoneo a determinare una commistione tra il patrimonio del condominio e quello personale dell’amministratore. La revoca giudiziale resta, tuttavia, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, il quale deve verificare in concreto la gravità dell’inadempimento...
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