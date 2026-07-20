Con la sentenza 23230 del 23 giugno 2026 la Cassazione, sezione V penale, ha rigettato il ricorso avverso una pronuncia di patteggiamento del Tribunale di Rovereto, resa ex articolo 444 del Codice di procedura penale per tentata estorsione e furto in abitazione. Al centro, la sottrazione di una bicicletta dalla rastrelliera del parcheggio comune: fatto contestato come furto aggravato dall’esposizione del bene alla pubblica fede e poi riqualificato, su intervento del pubblico ministero, nella più ...

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