Il bonus acqua è un’agevolazione economica, precisa il sito di Arera, l’Autorità Regolatrice Italiana per l’Energia, le Reti e l’Ambiente, prevista dalla legge e resa operativa dall’Autorità, che garantisce una riduzione della spesa per i consumi di acqua alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose. Hanno diritto al bonus gli utenti del servizio di acquedotto per uso domestico residente che soddisfano perciò specifici requisiti stabiliti dalla normativa.

Anche per l’utenza condominiale si può fare ricorso

Il bonus acqua...