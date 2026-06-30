La crisi del sistema dei bonus edilizi continua a produrre effetti sul contenzioso civile, ma le più recenti pronunce sembrano ormai convergere su un principio preciso: le difficoltà nella cessione o nella monetizzazione dei crediti fiscali non possono alterare, di per sé, gli ordinari equilibri contrattuali. In questa direzione si colloca anche la sentenza del Tribunale di Milano del 19 giugno 2026, numero 5157, che affronta il tema nel rapporto tra appaltatore e subappaltatore.
I fatti
La controversia nasce...