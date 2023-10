Bonus mobili, no al rimborso se manca la prova che gli arredi siano destinati all’immobile in ristruttuazione di Annarita D’Ambrosio

L'onere della prova spetta al contribuente che ha inteso fare ricorso alla detrazione









La spettanza della detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio non comporta necessariamente la riconoscibilità del diritto all’agevolazione del bonus mobili. Spetta infatti al contribuente dimostrare la sussistenza dei presupposti della detrazione, ovvero che gli arredi fossero destinati ad immobile nel quale erano in corso lavori di ristrutturazione. Lo precisa la Cassazione nell’ordinanza 29852/2023 depositata il 27 ottobre avente ad oggetto un controllo formale ex articolo 36-ter Dpr 600/1973.

La vicenda processuale

L’articolo richiamato stabilisce che gli uffici periferici dell’amministrazione finanziaria possono procedere, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta. A rivolgersi alla Suprema corte era stato perciò un contribuente sottoposto ad accertamento cui era stata riconosciuta detrazione limitatamente alle pretese per risparmio energetico.

Al contribuente veniva intimato il pagamento di maggiori imposte non riconoscendogli il ricorso ad altre agevolazioni, compreso il bonus mobili. Soccombente in primo e secondo grado dinanzi alle competenti commissioni tributarie, il contribuente chiamava in causa la Suprema corte che respingeva però le motivazioni da lui addotte.

Il contraddittorio preventivo

Interessante oltre al chiarimento offerto in relazione al bonus mobili anche la presunta violazione del contraddittorio precedente la sanzione. Non esiste un obbligo effettivo, dicono i supremi giudici, ma è la Commissione tributaria adita a valutare la necessità di una interlocuzione.

Scrivono i giudici di legittimità che il controllo formale di cui all’articolo 36-ter, secondo comma, lettera b), che consente all’Ufficio di «escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti», non limita la conoscenza dell’Amministrazione ai dati e agli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni o già in possesso dell’anagrafe tributaria, ma consente una, sia pur ridotta, attività istruttoria disciplinata dal terzo comma.

Detto comma prevede che «il contribuente o il sostituto d’imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi». Nel caso in esame il contraddittorio preventivo risultava essere stato attivato, avendo la Commissione tributaria rilevato che il contribuente si era rivolto per gli incombenti fiscali al Caf il quale ha operato in veste di suo sostituto (non d’imposta ma come soggetto incaricato dal contribuente ad agire per suo conto).

Le regole di accesso al bonus mobili

L’agenzia delle Entrate precisa che la misura è una detrazione Irpef per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Il pagamento va effettuato con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Può beneficiare della detrazione chi acquista entro il 31 dicembre 2024 mobili ed elettrodomestici nuovi (di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori) e ha realizzato interventi di ristrutturazione edilizia a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.

La misura è fruibile anche nel 2024 ma con un taglio di 3mila euro alle spese e, di conseguenza, di 1.500 euro alle detrazioni. Lo prevede il disegno di legge di Bilancio, approvato dal Consiglio dei ministri. Nel 2022 il tetto di spesa di questo bonus era fissato a quota 10mila euro. La legge di Bilancio 2023, dopo una lunga battaglia parlamentare, aveva portato il tetto per l’anno in corso a 8mila euro. Per il 2024, invece, si scenderà ulteriormente, passando a 5mila euro di limite massimo.