Bonus mobili nel 730, da conservare le ricevute dei pagamenti elettronici di Francesco Capri , Francesco Manfredi









Anche quest’anno, solo per i contribuenti che hanno realizzato un intervento di recupero del patrimonio edilizio, è possibile usufruire del bonus mobili nel 730. La detrazione, pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici, prevede un limite di spesa di 10mila euro per il 2022, come stabilito dalla legge n. 234/2021 (la legge di Bilancio 2022) e deve essere ripartita in dieci quote annuali.

Presupposto dell’agevolazione è la presenza di un intervento edilizio...