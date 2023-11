Bonus mobili solo ai titolari di c/c da cui parte il bonifico

La domanda

Nel dicembre 2022 viene aperta una pratica Cilas (comunicazione inizio lavori asseverata - superbonus) per la ristrutturazione di un immobile, abitazione principale di una coppia di due coniugi comproprietari. Nello stesso mese la moglie acquista dei mobili pagandoli con bonifico dal conto bancario a lei intestato; anche la fattura di vendita è intestata solo alla moglie. La detrazione relativa al bonus mobili può essere eseguita - interamente o al 50 per cento - da parte dal marito, che è intestatario della Cilas e comproprietario dell’immobile, visto che la moglie non ha redditi, se non quello derivante da un canone di locazione, per il quale ha optato per il regime della cedolare secca?