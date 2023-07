Canoni di locazione 2023: focus Anaip sull’adeguamento Istat

Con l'aumento dell'inflazione è scatto inevitabilmente l'aumento

Nella newsletter Anaip (clicca qui per la consultazione del pezzo) l’associazione accende un focus sui canoni di locazione soggetti alla rivalutazione all'inflazione (a meno che non si eserciti l'opzione di cedolare secca) che hanno subito l’aggiornamento periodico basato sull'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie italiane (FOI) calcolato ogni mese dall'Istat. L'adeguamento Istat ha lo scopo di allineare l'importo dell'affitto al reale andamento dell'economia e al costo della vita. Coloro che nel 2023 hanno scelto di adeguare il canone applicando l'indice FOI (Famiglie di Operai e impiegati) medio annuale dell'anno precedente, ha utilizzato i dati di fine 2022 e calcolato la media pari a +8,1%.