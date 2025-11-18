Case con portineria: in media costano il 6,5% in più, ma in alcune città il divario supera il 10%
Secondo una analisi di Immobiliare.it Insight le differenze più ampie si registrano al sud, con Catania al primo posto (16,4%)
Acquistare un immobile con servizio di portineria offre numerosi vantaggi: maggiore sicurezza, gestione delle consegne e un generale senso di cura e ordine negli spazi comuni. Questo comfort, però, non incide solo sulle spese condominiali, ma anche sul valore stesso degli immobili.
Secondo uno studio di Immobiliare.it Insights – proptech company guidata da Luke Brucato, specializzata in analisi di mercato e data intelligence e parte del gruppo Immobiliare.it – la presenza della portineria può influenzare...
I mercoledì della privacy: locazioni brevi e registro anagrafe, come rispettare la privacy
di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal Advice