Nulla la notifica al condominio presso lo stabile privo di portiere

Con la sentenza 3495, pubblicata il 9 luglio 2024, il Tribunale di Catania si è pronunciato sulle modalità di notifica degli atti giudiziari che hanno come destinatario il condominio, ribadendo il principio secondo il quale è nulla la notifica eseguita nei pressi dello stabile, salvo nel caso in cui in loco siano presenti locali appositamente adibiti alla ricezione degli atti, quali ad esempio la portineria o un ufficio dell’amministratore.

La vicenda processuale

Nella vertenza esaminata, un condominio proponeva appello...