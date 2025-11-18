Condominio

I mercoledì della privacy: locazioni brevi e registro anagrafe, come rispettare la privacy

Solo se emerge una titolarità di godimento stabile (oltre i trenta giorni) si giustifica l’aggiornamento del registro

di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal Advice

Nel contesto della vita condominiale emerge con sempre maggiore frequenza un quesito che, sotto il profilo della privacy e della gestione condominiale, richiede un’approfondita riflessione tecnico‑giuridica: anche in un condominio nel quale sono presenti unità immobiliari date in locazione breve (weekend, ponti, permanenze di pochi giorni) così come in locazioni di durata superiore (mesi), l’articolo 1130 n. 6 Codice civile impone all’amministratore di tenere il «registro di anagrafe condominiale...

