Rinnovato il contratto: il portinaio può consegnare le chiavi per gli affitti brevi
La nuova mansione sarà votata in assemblea e pagata 15 euro al mese dal proprietario dell’alloggio adibito a questo uso
Una modernizzazione necessaria per rilanciare il mestiere. Lo precisa subito il segreterio generale Confedilizia Alessandra Egidi, al tavolo delle trattative per il rinnovo – fino al 31 ottobre 2028 – del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati, stipulato tra Confedilizia e i sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs il 30 ottobre scorso. Circa 40.000 i lavoratori interessati tra cui i portieri, gli addetti alle pulizie e gli altri dipendenti da...
