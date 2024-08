Case ristrutturate, lo sgravio sull’acquisto

La detrazione del 50%, si applica, entro il prossimo 31 dicembre 2024, anche nel caso di acquisto di unità immobiliari ubicate in fabbricati sui quali sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia sull’intero fabbricato da parte del costruttore. Salvo proroghe, che potrebbero intervenire in sede di presentazione della prossima legge di Bilancio per il 2025, per i rogiti stipulati dal 1 gennaio 2025, la detrazione permane, ma per un importo ...

