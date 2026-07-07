Svegliarsi all’alba con il rumore di pesanti coperchi che sbattono, dover sigillare le finestre in piena estate a causa di un odore nauseabondo, o ancora, dover rinunciare per sempre a godere del cortile privato. È quanto vissuto raccontanto da una condòmina e trattato nella sentenza numero 2195/26 emessa dalla Corte di appello di Firenze lo scorso 8 giugno.
I bidoni sotto la finestra
Tutto ha inizio a seguito all’introduzione della raccolta differenziata in un condominio toscano di 900 condòmini, che decideva di posizionare...