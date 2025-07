Leso il diritto di godimento della proprietà se si collocano bidoni della differenziata sotto i balconi

Con la sentenza numero 1025 emessa dal Tribunale di Latina lo scorso 27 maggio, ci si sofferma sulla tematica alquanto ricorrente, nonché decisamente dolente, della collocazione dei carrellati per la differenziata in condominio. Non tutti i condomìni possono disporre di spazi/luoghi idonei, e non è raro che i bidoncini si trovino posizionati accanto oppure sotto i balconi/le finestre degli appartamenti.

La vicenda processuale

Un condominio, già soccombente in primo grado dinanzi al giudice di pace, ricorreva in appello ...