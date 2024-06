Certificato di agibilità e sanabilità dell’abuso edilizio: itinerari giurisprudenziali

L’ottenimento del certificato di agibilità, ora segnalazione certificata d’agibilità, per effetto della nuova versione dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001 introdotta dall’art. 3 del D. Lgs. 222/2016 (successivamente modificata ulteriormente dall’art. 5, comma 1, lett. a), del D.lgs. 207/2021), non solo non è garanzia di conformità dell’immobile alla vigente disciplina edilizia ed urbanistica, ma, in presenza di eventuali abusi, l’ipotetico ottenimento dell’abitabilità/agibilità non ha alcun effetto ...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi