Cessione dei crediti, remissione in bonis eliminata dagli F24

La remissione in bonis per le opzioni di cessione e sconto viene cancellata fisicamente dagli F24. Dopo che, a marzo del 2024, il decreto Blocca cessioni aveva vietato di recuperare, oltre la scadenza dei termini ordinari, le comunicazioni per trasferire i bonus casa, la risoluzione n. 18 dell’agenzia delle Entrate, pubblicata il 7 marzo, compie il passo finale ed elimina dai modelli il codice identificativo che consentiva di pagare la sanzione legata a queste situazioni.

Il pagamento di questa sanzione...