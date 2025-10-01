Climatizzatori: legittimo, se indispensabile, l’accesso al fondo del vicino per installarli
L’opposizione all’impianto deve basarsi su motivazioni tecnicamente fondate, non su discorsi estetici o relativi al rumore
Non più alberi che sconfinano o muretti eretti oltre confine: la disputa approdata davanti alla Corte veneziana e risolta dalla pronuncia della Corte d’appello numero 2677 del 31 luglio scorso riguardava l’installazione di unità esterne di climatizzatori. Un condomino chiedeva di poter accedere temporaneamente alla stradella privata del vicino per completare i lavori, invocando l’articolo 843 Codice civile. Il proprietario del fondo, però, si opponeva con forza, denunciando rumori, stillicidi e danni...