L’installazione di videocamere nei viali del supercondominio
Occorre segnalarne la presenza con cartelli visibili, contenenti le informazioni principali
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 22 settembre 2025
La fattispecie in questione dev’essere valutata alla luce della faq 13 del 5 dicembre 2020 del Garante della privacy, citata dal lettore. In tale faq è precisato che l’installazione di sistemi di videosorveglianza in ambito condominiale è ammessa, ma necessita del voto favorevole dell’assemblea condominiale con la maggioranza dei millesimi dei presenti, ex articolo...