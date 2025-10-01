L’installazione di videocamere nei viali del supercondominio

La domanda

Con riferimento al quesito 1378, dal titolo «Limiti alla videosorveglianza sull’area di ritiro dei rifiuti», pubblicato in data 11 agosto 2025 sul fascicolo 31 dell’Esperto risponde, considerando sia la faq (risposta a domanda frequente) 13 del 5 dicembre 2020 del Garante per la protezione dei dati personali - Gpdp - sia la sezione 6, «Installazione di sistemi di videosorveglianza in ambito condominiale», del documento 209 dello stesso Garante, datato 10 aprile 2025, è possibile installare - dopo opportuna delibera assembleare - sistemi di videosorveglianza delle aree ecologiche lungo le strade di un supercondominio, onde evitare errati conferimenti e/o depositi di rifiuti non autorizzati? Si precisa che si tratta di un supercondominio recintato, con portineria e sbarre di accesso che consentono l’ingresso solo a residenti, fornitori e ospiti dei residenti.