Come stimare l'indennità di espropriazione di una porzione di un bene unitario

Presupposti teorici

All'articolo 32 "Determinazione del valore del bene", comma 1, del D.P.R. 327 dell'8 giugno 2001, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", il legislatore pone l'accento sul fatto che nella valutazione dell'indennità di espropriazione, non si devono considerare gli "effetti" comunque legati al vincolo preordinato all'esproprio. Pertanto, non è possibile tenere in alcun conto tutto ciò che è legato, direttamente o indirettamente...