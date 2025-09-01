Compilazione e contenuti del registro di contabilità
In presenza di un unico conto corrente condominiale, il registro deve coincidere con gli stessi estratti conto bancari
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 1° settembre 2025
Il registro di contabilità costituisce un elemento del rendiconto condominiale. In particolare, l’articolo 1130, n. 7, del Codice civile prescrive che «nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata e in uscita. Tale registro può tenersi anche con...