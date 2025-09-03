Ponteggi per la facciata, costi divisi secondo i «valori»

La domanda Nel nostro condominio abbiamo deliberato che la tinteggiatura dei balconi in legno sia a carico dei proprietari e che la spesa per la tinteggiatura dei pilastri portanti in legno tra i balconi e il legno della facciata e del sottotetto (considerati parti della facciata) sia ripartita in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. Come deve avvenire, invece, la ripartizione dei costi relativi al ponteggio per quanto riguarda la tinteggiatura delle parti comuni (visto che la tinteggiatura dei balconi non necessita di ponteggio)?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 11 agosto 2025

Quello del ponteggio è un costo necessario e imprescindibile per il rifacimento delle facciate, che sono parti comuni dell’edificio condominiale. Per questo motivo, dev’essere posto a carico di tutti i condòmini in modo proporzionale al valore delle rispettive proprietà, ex articolo 1123 del Codice civile, come affermato dal Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza...