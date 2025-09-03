Ponteggi per la facciata, costi divisi secondo i «valori»
Le facciate sono parti comuni e tutti partecipano pertanto alle relative spese di tinteggiatura
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 11 agosto 2025
Quello del ponteggio è un costo necessario e imprescindibile per il rifacimento delle facciate, che sono parti comuni dell’edificio condominiale. Per questo motivo, dev’essere posto a carico di tutti i condòmini in modo proporzionale al valore delle rispettive proprietà, ex articolo 1123 del Codice civile, come affermato dal Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza...