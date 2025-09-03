Nelle spese coinvolte tutte le parti coperte dal lastrico
Il punto sui costi della copertura aggettante in relazione alle unità abitative
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 1 settembre 2025
La quota dei due terzi non grava su tutti i condòmini dell’edificio, ma esclusivamente sui proprietari delle unità immobiliari che si trovano nella proiezione verticale del lastrico o della terrazza, e che da essa traggono copertura, come chiarito dalla sentenza 18045/2020 della Corte di cassazione. La giurisprudenza è ferma nel ritenere che l’estensione della copertura...