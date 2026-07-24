Comunicazione della delibera condominiale agli assenti e natura dichiarativa della sentenza di revisione delle tabelle millesimali tra i temi trattati nel Punto di Antonio Scarpa di questa settimana. In Condominio e immobili 20 luglio 2026, M. Criscuolo in «È possibile comunicare tramite e-mail ordinaria la delibera assembleare al condomino assente?», ha commentato Cassazione 21 maggio 2026, n. 15567. «L’onere di comunicazione della deliberazione dell’assemblea di condominio agli assenti, ex articolo...

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