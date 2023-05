Condomìni, ecobonus a rischio se manca la relazione tecnica di Marco Zandonà









Per lavori di ecobonus al 70% in un condominio, con Cila (comunicazione inizio lavori asseverata) presentata il 29 novembre 2022, ma senza la presentazione della relativa relazione tecnica ex articolo 8, comma 1, del Dlgs 192/2005, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici, sarà possibile integrare la Cila con la relativa relazione tecnica e cedere il credito o avere lo sconto in fattura?

L'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 22 maggio

Nel caso descritto dal quesito, la relazione tecnica doveva essere presentata entro l'inizio dei lavori. In caso contrario, l'intervento è irregolare dal punto di vista urbanistico e i benefici fiscali (anche sotto forma di detrazione in dichiarazione dei redditi) non si rendono applicabili (articolo 49 del Dpr 380/2001). Per quanto concerne l'ecobonus condomìni al 70 per cento (articolo 1, comma 37, della legge 234/2021, di Bilancio per il...