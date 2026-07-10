Plaude anche il governo, tramite il video messaggio inviato dal ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, all’intesa tra Anaci, la Società italiana di medicina ambientale (Sima) e la Croce rossa italiana. Nel condominio che cambia, l’assistenza sanitaria ai fragili, direttamente nelle loro abitazioni, segna una svolta e trasforma - come ha precisato il ministro stesso - il condominio in una infrestruttura intelligente di prossimità.

Dinanzi a oltre 400 amministratori, tutti obbligatoriamente...