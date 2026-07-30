Qualora l’assemblea deliberi l’acquisto e l’installazione di un nuovo impianto di riscaldamento destinato esclusivamente ai condòmini che vi aderiscono, finanziato interamente da questi ultimi e dimensionato in base alle loro esigenze, si configura un condominio parziale. I condòmini che non aderiscono non diventano comproprietari dell’impianto e non possono essere obbligati a contribuire alle spese di esercizio, comprese quelle relative ai consumi involontari, perché non si applica ad essi il criterio...

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