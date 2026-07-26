L’assemblea condominiale non può porre a carico del singolo condòmino, con autonoma deliberazione, le spese legali sostenute dal condominio in assenza di un provvedimento giudiziale o di altro titolo idoneo che ne accerti l’obbligo di rimborso.

Lo ha affermato il Tribunale di Napoli Nord con la sentenza 2419, pubblicata il 30 giugno 2026, che ha dichiarato nulla la delibera con cui il condominio aveva posto a carico esclusivo di una condòmina l’importo corrisposto al legale incaricato a seguito della...