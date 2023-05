Condomino apparente e furti nel corso di lavori in condominio tra i temi delle pronunce della settimana di Antonio Scarpa

Riguardo al ponteggio che ha agevolato il furto in particolare si dibatte sull’esistenza o meno di una responsabilità del condominio committente

In Diritto e pratica condominiale 8 maggio 2023 è stato pubblicato il contributo di Giusi Giandolfo, L'omessa convocazione all'assemblea condominiale dell'effettivo titolare del diritto di proprietà dell'unità immobiliare, a proposito dell'ordinanza della Cassazione 10824 del 2023. In proposito, si vedano già D. Folli, Il principio di apparenza non opera per la partecipazione all'assemblea condominiale, in Diritto e pratica condominiale 3 maggio 2023, nonché Il Punto della Settimana 5 maggio 2023...