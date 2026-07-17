Il dissenso manifestato rispetto a una lite non libera il condomino dalle spese che il condominio sostiene per difendersi. Lo ribadisce il Tribunale di Monza con la sentenza 1215/2026, depositata il 5 giugno, che ha rigettato l’impugnazione di due condòmini chiamati a concorrere, pro quota, alle spese di consulenza tecnica, di assistenza legale e di amministrazione di un giudizio dell’ente.
La vicenda processuale
Il condominio aveva instaurato un giudizio, poi definito con una transazione, in relazione a lavori straordinari...