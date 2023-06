Consegna documenti al nuovo amministratore: nessuna norma concede un termine di Fabrizio Plagenza

La dicitura «alla cessazione dell’incarico» significa immediatamente dopo aver saputo che lo stesso è cessato









Il Tribunale di Roma, con l'ordinanza del 29 maggio 2023, torna ad occuparsi dell'obbligo posto in capo all'amministratore che abbia, per qualsiasi motivo, cessato il suo incarico, di consegnare tutta la documentazione in suo possesso. Cessato dall'incarico, infatti, l'amministratore deve restituire tutti i documenti condominiali di cui ha avuto il solo possesso, in forza del titolo, ovverosia, del contratto di mandato conferitogli.

I fatti

Nel caso trattato dal Tribunale romano, si apprendeva che i condòmini...