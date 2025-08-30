I temi di NT+Le ultime sentenze

Consenso unanime per costituire un nuovo condominio in sostituzione di quello esistente

Lo stato di fatiscenza dell’edificio condominiale non giustifica la nascita di un diverso condominio senza il consenso della totalità dei millesimi

di Giovanni Iaria

La delibera assembleare che a maggioranza decide di creare un nuovo condominio sostituendo quello già esistente non operativo è illegittima. Lo ha precisato il Tribunale di Catanzaro con la sentenza 1480, pubblicata il 7 luglio 2025.

I fatti

Una condomina agiva in giudizio chiedendo al Tribunale di dichiarare la nullità e/o l’annullabilità di una delibera con la quale l’assemblea aveva, con il suo...

