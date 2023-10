Controllo idrico, in aiuto all’amministratore l’Istituto superiore di sanità di Glauco Bisso e Annarita D’Ambrosio

Le linee guida contenute nel rapporto Istisan individuano anche i requisiti del laboratorio a cui rivolgersi per la verifica della presenza di piombo o legionella









Verifica della qualità dell’acqua in condominio a carico dell’amministratore (vedi Il Sole 24 ore del 10 maggio 2023): un nuovo onere introdotto dal Dlgs 18/2023 di cui tanto si è discusso. In aiuto al professionista ci sono le utili indicazioni del rapporto Istisan 22/23 dell’Istituto superiore di sanità, che richiamiamo perché decisamente utili a partire dagli obblighi a cui il Rapporto fa riferimento.

La verifica della presenza di piombo

Gli edifici pubblici e privati, nella guida, sono classificati sotto la lettera E, se diversi da strutture socio sanitarie e assistenziali di ricovero (classe A), non in regime di ricovero (classe B), strutture ricettive alberghiere, penitenziari, navi, stazioni, aeroporti, ristorazione pubblica e collettiva (classe C), caserme, campeggi, palestre, centri sportivi (classe D). Per la sola classe E non sono richieste attività obbligatorie ma solo azioni a carattere di raccomandazione.

In particolare non è richiesta generalmente la valutazione e gestione del rischio, fatta salva la raccomandazione di operazioni di verifica sulla presenza di piombo. A pagina 42 e 94 delle linee guida, nel caso particolare «di grandi edifici o complessi di edifici oppure di esposizione di medio-lungo periodo di soggetti vulnerabili in ambienti di vita o di lavoro, è raccomandata l’applicazione di misure di prevenzione e controllo di carattere generale ed eventualmente l’organizzazione di un piano di controllo così come indicato per le strutture appartenenti alle classi, B o C».

Controllo presenza legionella ogni due anni

In termini generali, «sebbene non siano fissate specifiche azioni, per grandi condomìni e complessi di edifici con reti idriche complesse, qualora ritenuto appropriato, potrebbe essere considerata l’opportunità di eseguire un controllo della presenza di legionella e/o legionella pneumophila a carattere biennale, in punti significativi della rete».

Sempre a pagina 94 si afferma che «in ogni caso, è opportuno ricordare che fondamentale misura di controllo per le unità immobiliari interne ai condomìni è l’installazione di contatori puntuali individuali per ciascuna delle singole unità, eliminando i contatori condominiali comuni».

La scelta del laboratorio

L’amministratore per effettuare i controlli dovrà rivolgersi a strutture specializzate e ciò comporterà dei costi per i condòmini. Nel rapporto sono indicati i requisiti del laboratorio a cui rivolgersi, certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 e accreditato da ACCREDIA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Applicata la tabella E4 pubblicata a pagina 160 ai consumi annui dell’edificio si può capire che non deve essere effettuata nessuna analisi per i consumi inferiori a 10 metri cubi giorno, da 10 a 100 metri cubi giorno occorreranno tre analisi, due del gruppo A e una del gruppo B come indicati negli allegati nel Dlgs 18/2023, con effettuazione della ricerca di piombo, legionella, Pseudonomas e delle eventuali cessioni quali rame, nichel di cui siano costituite le tubazioni.